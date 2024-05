Pituca sin Lucas Capítulo 19: Felipe NO confía en la palabra de Gracia 

Felipe llegó hasta la casa de María Gracia para aclarar para quién era el mensaje subido de tono que le envió la noche anterior. Según el joven, el texto NO estaría dirigido para él y quería saber si su prometida lo está engañando.

Desde el inicio, Gracia negó la acusación. “¿Por qué me tratas así? Parece que no me conocieras. Yo no sé qué película te estás inventando en la cabeza”. Pero Felipe fue franco y le cuestionó: “¿Me estás sacando la vuelta?”.

Esta pregunta dejó helada a Gracia, quien respondió con otra pregunta: “¿Es enserio? ¿Me estás acusando de infiel?”. Pero Felipe no se dio por vencido porque quería conocer la verdad de la situación.

“Hay cosas que no me cuadran. No sé cuándo me estás mintiendo, cuándo me estás diciendo la verdad. (Esta vez) Te voy a creer. Si tanto me quieres, espero que no me estés mintiendo”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.