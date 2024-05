Pituca Sin Lucas Capítulo 17: La Cocó se DESMAYA al enterarse del romance de Belén con Franco

La Cocó y Don Bernardo salieron juntos, pues el señor ayuda a la abuelita con las compras del supermercado. Sin embargo, en medio de la actividad, decide confesarle que ya no pueden salir juntos. Hasta ahí todo bien, lo peor llegó cuando le explicó los motivos, pues su nieta estaría involucrada en un lío amoroso.

La noticia causó gran impacto en La Cocó, quien comenzó a desvanecerse de la impresión. “Esto es demasiado para mí. Mi nieta en un drama romántico con el hijo del pescador. Me puedo caer muerta en este mar rascuache”, expresó.

Don Bernardo se quedó admirado por todo el show que estaba realizando La Cocó. “Creo que me voy a desmayar, cuide mi cartera de estos chuscos. Que ningún hombre me dé respiración boca a boca. No aprovechen”, añadió la abuelita de las Rizo Patrón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.