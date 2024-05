Pituca Sin Lucas Capítulo 11: Gracia se OPONE a una posible relación entre Belén y Franco

María Gracia Rizo Patrón vio cómo Belén comenzó a arreglarse demasiado para salir. Según la hermana menor, tenía que estar presentable para ir a “hacer la tarea en la casa de su amiga”. “¿Por qué te arreglas tanto, acaso irá Franco?”, fue la pregunta que lanzó Gracia muy interesada en lo que iba a hacer su hermana.

A pesar de que su hermana lo negó, no terminó convencida y lanzó el siguiente comentario. “Cuéntame, ¿te gusta Franco? No está tan mal el chico, está en algo, pero… Como tu hermana mayor te aconsejo que no tei lusiones con él”, manifestó. Por su parte, Belén continúo diciendo que no desea establecer ningún tipo de vínculo con Manuel Gallardo.

“Mira, como algo fresh podría ser, pero como algo serio nada que ver. Cocó tiene razón, nosotros somos muy diferentes a los vecinos, somos de otra clase social”, siguió acotando Gracia intentando que su hermana desista de algún intento con Franco. “Eres demasiado linda, Belén, para que te conformes con tan poquito. Ese Franco, es muy poquita cosa”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.