Pituca Sin Lucas Capítulo 11: Belén queda en shock al ver el beso de Gracia y Salvador

Belén Rizo Patrón acudió al centro de trabajo que le consiguió Franco Gallardo, pues sabe la situación que está pasando su familia y desea aportar algo de dinero. Sin embargo, no esperó que su primer día la pasaría tan mal. Gracia se peleó con Felipe y decidió salir a bailar con Salvador, en medio del baile comenzaron los coqueteos.

“¿Por qué no te puedes quedar un segundito sin coquetearme?”, fue lo que le dijo Gracia a Salvador mientras que Belén observaba toda la situación desde lejos. “Porque no puedo y eso que me resisto. Me tienes caliente”, contestó Salvador.

Al cabo de unos segundos, ambos se acercan a la barra en busca de tomar algunos tragos. “Hace rato estoy con unas ganas de hacer esto”, acotó Gracia antes de besar a Salvador apasionadamente. Belén observó toda la situación desde lejos, quedando muy shockeada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

