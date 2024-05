Pituca Sin Lucas Capítulo 06: Rafael AMENAZA a Manuel tras recibir fuerte golpiza

María Teresa De La Puente vivió incómodo momento luego de que Rafael la presionara para robarle un beso. Felizmente Manuel Gallardo estuvo cerca y presenció todo el suceso, su inmediata reacción fue golpear al abogado sin piedad llevándolo hasta el suelo, de donde no se pudo levantar hasta después de unos segundos.

No obstante, cuando se levantó, fue en busca de cobrar venganza y se armó una pelea muy intensa entre ambos. “¡¿Quién te crees tu para meterte, pobre diablo?!”, gritó Rafael totalmente descontrolado, mientras que Manuel lo contenía. “¿A quién le dices pobre diablo? Mírate en el espejo, no puedes estar con una mujer si no es a la fuerza”, sentenció.

“No sabes quién soy yo, vas a ver el problema en el que te has metido”, fue la amenaza que lanzó el abogado. No obstante, el ‘Tiburón’ no se amilanó y contestó con todo. “No me interesa, llama a quién te dé la gana, no te tengo miedo”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.