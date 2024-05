Pituca Sin Lucas Capítulo 06: Felipe DESCONCERTADO por la mentira de Gracia pone en duda su relación

Felipe y María Gracia Rizo Patrón no están atravesando el mejor momento de su relación a pesar de tener años como novios. La mentira “piadosa” de la hija de ‘Techi’ podría ser una gota enorme que termine con el noviazgo de los jóvenes. El muchacho se encuentra muy decepcionado de la postura que tomó y le dio un fuerte mensaje.

“No sé por qué lo hago, porque soy insegura quizá lo hago por miedo”, expresó Gracia con una tristeza profunda. “Qué importa si vives en casuarinas o aquí”, respondió el joven, recalcando que no hay justificaciones para ocultarle la verdad.

“Felipe, dime de una vez, ¿me vas a terminar?”, preguntó María Gracia al ver que su pareja estaba muy cerrada al dialogo. “No lo sé, tu no me contaste lo de tu papá y si no lo hubiera descubierto no me lo hubieras dicho nunca. Estoy desconcertado”, sentenció Felipe.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

