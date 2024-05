Pituca Sin Lucas Capítulo 02: María Gracia descubre a Micaela en el auto de Felipe y EXPLOTA

Felipe se ofreció a llevar a Micaela a su casa saliendo de la universidad debido a que fue mojada por algunos muchachos por motivo de carnavales. Ellas se encontraba de muy mal humor por este suceso e incluso le confesó que perdió su billete. Él, de forma muy amable, le pidió que subiera a su carro para que la pudiera dejar en la puerta de su casa.

Sin embargo, el joven no sabe que Micaela es vecina de María Gracia y que incluso vive al costado del hogar de la hija de Manuel Gallardo. La que se dio cuenta de su llegada fue la pequeña, quien rápidamente le dio aviso a su hermana mayor. “No te lo puedo creer”, fue su primera reacción mientras se escondía.

“No quiero que me vea, si me ve me va a arruinar la sorpresa y nada que ver”, fue la mentira piadosa que le hizo a María Piedad para que no sospechara absolutamente nada. “Ay, este se pasó. En cima con esta chica tan chusca”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

