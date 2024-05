Pituca Sin Lucas Capítulo 02: ‘Conchita’ le da ultimátum a Manuel y EXIGE que la oficialice

‘Conchita’ ya está cansada de tener encuentros casuales con Manuel Gallardo sin que nadie sepa. Ella necesita más, desea ser oficializada y salir de las sombras. Esto es lo que le hizo saber a Manuel en medio de una conversación en la que le advirtió de lo que podría suceder si no llegaba a pasar. “Es algo de nosotros dos, ¿para qué publicarlo?”, fue la sutil respuesta de Manuel.

“Manu, ya tienes conmigo 8 años y ya me he cansado de ser tu amiga con derecho. Cuando te veo tengo ganas de correr a verte y abrazarte de todo el mundo”, dijo muy ilusionada ‘Conchita’. Sin embargo, Manuel todavía se muestra muy dudoso de lo que realmente pueda conseguir con ella.

“A mí no me gusta estar escondida, así que por favor te pones las pilas que no voy a estar escondida toda la vida”, fue el ultimátum que le dio a Manuel, el cual lo dejó pensando y analizando muy bien el tiempo de relación que desea con ella.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

