Pituca Sin Lucas Capítulo 24: Conchita busca en Micaela una ¿ALIADA? para recuperar a Manuel

Conchita Méndez sigue muy frustrada por lo que pasó con Manuel Gallardo. La emprendedora no saca de su cabeza la idea de que su pareja la confundió con María Teresa De La Puente. Como parte de su desahogo, decidió contarle todos los hechos a Micaela Gallardo. “Quería contarte la última de tu papá, estábamos juntos y me dijo Techi. Así no más, sin anestesia”, expresó.

Micaela no lo podía creer que alguien como su papá hubiera hecho algo así. “Es terrible lo que hizo tu papá, ¿cómo me va a confundir con el nombre de la vecina?”, siguió insistiendo Techi. “Perdona que te haya contado, pero ayúdame, algo puedes hacer”, fue el favor que le pidió.

La hija del “Tiburón Gallardo” logró empatizar con Conchita en los últimos episodios, por lo que convertirse en su aliada no debería de ser algo descabellado. “Te juro que me cuesta imaginar a mi papá con la estirada de al lado”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.