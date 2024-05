Pituca Sin Lucas Capítulo 08: Manuel aconseja a Franco que no se enamore de Belén, ¿por qué?

Franco está muy indeciso respecto a la decisión que debe de tomar, pues no sabe si iniciar algo nuevo con Belén o mantener la relación que tiene con Margarita. Por este motivo, acudió con su papá en busca de consejos. Sin embargo, no esperó que Manuel Gallardo tuviera una respuesta tan contundente que lo dejó con muchas más dudas.

“Belén hace dos meses no sabía lo que era un micro, te apuesto que ni siquiera sabía lo que era hacer su cama. Ella veía la vida muy diferente. Entiéndeme cuando te digo que son muy diferentes a nosotros”, comenzó diciendo el Tiburón. No obstante, Franco se mostró más optimista. “Ella está cambiando y es super sencilla”, añadió.

“Va a llegar un momento en el que se va a ir. No digo que sea mala persona, ella me cae muy bien, así como su mamá, pero es un asunto cultural. No pertenecen aquí, no funcionaría, creéme. Disfruta con ella como amigos”, sentenció Manuel

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.