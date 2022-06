Imitadora de Billie Eilish sorprendió al jurado de Yo Soy: 10 Años con esta presentación

La celebración de Yo Soy: 10 Años continua y en esta oportunidad el escenario más famoso de la televisión se trasladó a la Concha Acústica de Jesús María. Los participantes más destacados de la etapa de casting tendrán que demostrar su talento para seguir en competencia.

En esta ocasión le tocó cantar a Sol Feedile, quien con la imitación de Billie Eilish saltó al escenario decidida a conseguir los votos de Katia Palma, Jorge Henderson, Ricardo Morán y Maricarmen Marín.

La concursante intentó convencer a los jueces con el tema “All the Good Girls Go to Hell” para mantenerse en competencia. ¿Qué te pareció su imitación?

Un nuevo elemento en Yo Soy: 10 Años

Para esta etapa de la competencia se ha implementado un ‘botón negro’ que le permite al jurado eliminar directamente a un participante de no estar conforme con la participación o su rendimiento a lo largo de los programas.