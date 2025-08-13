Luciana Cruz volvió al escenario de “Yo Soy”, pero esta vez para imitar a Amaia Montero y no a May Gutierrez. La canción escogida para su casting fue “París”, pero unos errores le jugaron una mala pasada.
“Te voy a ser sincero: yo te voy a decir que no como Amaia. Pero, creo que merece que vayas a casa, te sientes, escuches tu voz y digas si realmente quieres venir a mostrar todo el talento que tienes. Te estamos diciendo que no porque creemos que puedes hacer algo mejor y vamos a esperarte”, sentenció Ricardo Morán.
En tanto, la participante confirmó que regresará más preparada.
