“Yo Soy” ha confirmado un nuevo casting presencial en Lima como parte de su búsqueda de nuevos talentos en todo el Perú. El evento se llevará a cabo este sábado 23 y domingo 24 de agosto en las instalaciones de Latina Televisión (Avenida San Felipe 968, Jesús María) desde las 8 de la mañana.

La convocatoria está abierta a imitadores que no solo tengan talento, sino también la pasión de transformarse en su artista favorito y conquistar el escenario del programa más visto de la televisión nacional.

Si tienes lo necesario para pararte en el escenario de “Yo Soy”, esta es tu oportunidad.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!