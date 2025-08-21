Jely Reátegui estaba conversando con el imitador de César Ichikawa en el nuevo programa de “Yo Soy” y descubrió que se dedica a la venta de electrodomésticos. La jurado confesó que, a pesar de tener todos los instrumentos para hacer postres, el keke no le sale.
“A mí siempre me sale mal el keke. Tengo sueños de ser una gran kekera, pero siempre me sale una piedra”, confesó la campeona de “El Gran Chef Famosos”. “Pero tú has ganado”, le recalcó Ricardo Morán.
Así que Jely tuvo que confesar: “Sí, pero los kekes felizmente no me pidieron. Yo intenté en mi casa, pero me salía piedra. Igual me lo comía porque la comida no se bota”.
