Carlos, Jimmy, John y Oscar se pusieron su mejor look para imitar a Agua Marina en la nueva temporada de “Yo Soy”. Así que para el casting prepararon la canción “Ni perdón ni olvido”, pero no todo salió como lo planearon.

“Tengo la sensación de que no han estado practicando esto a conciencia como merece Agua Marina. Cada uno está por su lado y no suena bonito”, aseveró Ricardo Morán. Mientras que Carlos Alcántara dijo: “Yo les iba a decir que merecen estar en la siguiente etapa y les voy a decir que sí”.

Así que la decisión final quedó en manos de Jely Reátegui.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!