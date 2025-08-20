Rosalina Delgado llegó al casting para imitar a la Muñequita Sally en la nueva temporada de “Yo Soy”. La canción elegida para su audición fue “No me importa tu pasado” y el jurado la escuchó atentamente.

El primero en hablar fue Carlos Alcántara: “Te voy a parar. La próxima vez ven con el vestuario. Yo te digo que sí”.

En tanto, Ricardo Morán estaba en duda: “Me parece que en el timbre de voz estamos muy cerca. Esta canción es difícil por el manejo del aire, pero no se te ha ido el aire, estás bien. Sigo sin ver la actuación de la muñequita, pero la escucho cerca”.

¿Rosalina Delgado consiguió su pase a la siguiente ronda? ¡No te olvides de ver la audición completa de “Yo Soy” en el video ubicado en la parte superior de esta nota!

