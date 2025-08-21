Alejandra Rojas quiere cumplir sus sueños y, en esta oportunidad, se presentó al casting de “Yo Soy” como Karol G. La joven escogió “Amargura” para demostrar su talento con el canto.

Pero Jely Reátegui le dio su opinión: “Me parece que está muy timidito, que falta potencia, que no se acerca. Karol G es tremenda mujer que tiene una presencia escénica muy fuerte y me parece que estás muy lejos”. ¿Qué habrán opinado Carlos Alcántara y Ricardo Morán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!