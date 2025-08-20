Amanda Lucano, ex participante de “Yo Soy”, regresó al programa de imitación con un nuevo personaje: Dolores O´Riordan de The Cranberries. La canción “Zombie” fue la elegida para su casting.

“Tienes que tener cuidado con la afinación. Hablando del personaje, ella hace los gallitos finales más pronunciados. Y, por otro lado, cuando abres la voz, lo siento muy exagerado. Tienes que trabajar en esa parte”, sentenció Mauri Stern.

