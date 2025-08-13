Eva Benítes llegó con toda la ilusión al casting de “Yo Soy” para brindar su mejor interpretación de Carmencita Lara al son de “Canalla”. Y, desde el primer segundo, logró cautivar al jurado con su voz.

Una vez terminada su interpretación, los tres jueces aplaudieron su talento. “Sorprendido totalmente con tu imitación porque es natural. Pareciera que estuviéramos viendo a Carmencita Lara en el comienzo de su carrera. Me encanta, Eva, tu imitación. Te digo que sí de frente”, sentenció Carlos Alcántara.

Por su lado, Jely Reátegui agregó: “Muy natural, bonito cuando la voz sale de manera natural. Lo único que me falta es un poco de actitud, pero la fuiste encontrando. Para mí también es un sí”. “Eva, qué linda sorpresa nos trae Chiclayo. De verdad que ha sido una imitación que no parece imitación”, añadió Ricardo Morán.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!