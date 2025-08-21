Clayris Martínez quiere ser la imitadora de Bibi Gaytán en la nueva temporada de “Yo Soy”. Pero la falta de preparación para este casting le jugó una mala pasada.

La canción que escogió fue “Tan solo una mujer”, y su voz dividió las opiniones del jurado. ¿Habrá conseguido su pase a la siguiente ronda?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!