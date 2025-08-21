Kelly Duarte probó suerte en el casting de “Yo Soy” y llegó al escenario para imitar a Amaia Montero. La canción elegida para esta ocasión fue “La playa”.
Pero no todo salió como lo tenía planeado. “Se nota que no has preparado esto completamente, pero eso no quiere decir que no cantes. Eres una potencial candidata y mi no es una invitación a que te prepares”, aseguró Ricardo Morán. ¿Qué dijeron los otros dos jurados?
