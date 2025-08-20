Lisseth Carrera busca convertirse en la imitadora de Ada Chura en la nueva temporada de “Yo Soy” y lo dejó todo en el escenario para conseguirlo; incluso mostrando sus mejores pasos en una “clase de aeróbicos”.
Ricardo Morán, tras escucharla, aseguró: “El timbre no está tan parecido, tienes una forma de pronunciar que te acerca”.
En tanto, Jely Reátegui agregó: “Yo creo que hay mucho material para seguir puliendo, y creo que tienes todas las herramientas para poder interpretar a Ada Chura”.
