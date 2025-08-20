Víctor Gutiérrez llegó al escenario de “Yo Soy” para imitar a Salim Vera. Al son de “En esta habitación”, el participante se hizo escuchar por los jurados.
“La imitación está un poquito parodiada. Reconozco el talento que tienes para cantar, pero no reconozco la voz de Salim Vera con claridad”, sentenció Ricardo Morán.
En tanto, Carlos Alcántara agregó: “De todos los participantes que hemos tenido, es el que más se parece. Creo que tendrías que practicar un poco más para volver y darte una segunda oportunidad”.
¡No te olvides de ver la audición completa de “Yo Soy” en el video ubicado en la parte superior de esta nota!
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!