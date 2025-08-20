Raúl Callupe llegó al escenario de “Yo Soy” para imitar a Picaflor de los Andes en la nueva temporada. Pero el jurado quería saber más sobre la vida del participante y descubrieron que es cobrador de microbus.

Así que la producción no dudó en sumarse al imitador cuando Jely Reátegui le pidió que cante sus rutas. “Acho, Puente Nuevo, Carabayllo. Espera, sube sube”, gritó Callupe y Diana Sánchez junto a Franco Cabrera se subieron al “bus”.

