Jadiel Silva quiere ser el imitador oficial de Ozuna en la nueva temporada de “Yo Soy” por Latina Televisión. Y “Taki Taki” fue la canción elegida para su casting, enamorando desde el primer segundo a la conductora Diana Sánchez.

Al terminar su presentación, Ricardo Morán fue claro y directo: “Jadiel, estabas en otro lado y en otro tiempo. No la chuntaste al tono de la canción”.

