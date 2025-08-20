Luis Inoñan quiere interpretar a Jorge González de Los Prisioneros sobre el escenario de “Yo Soy”. La primera canción elegida fue “¿Por Qué No Se Van?” y, ante la duda del jurado, también cantó “Paramar”.

“Te siento bien inconsistente. Entra, pero se desaparece, y reaparece. La imitación y el color aparece y desaparece. Ese fuego y esa garra no está en ti; por otro lado, eres encantador y te gusta esto”, aseguró Mauri Stern.

¡No te olvides de ver la audición completa de “Yo Soy” en el video ubicado en la parte superior de esta nota!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!