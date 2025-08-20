Marco Antonio Reyes se presentó como el imitador de Hildemaro para la nueva temporada de “Yo Soy”. El participante intentó conquistar al jurado hasta con 2 canciones, pero las opiniones estaban divididas.

“Marco Antonio, las nubes de la confusión se han disipado y me han dado claridad. Tienes problemas de afinación y que no hay una identidad con el timbre de voz, salvo en algunos momentos”, aseguró Ricardo Morán.

En tanto, Jely Reátegui discrepó: “Me parece que tienes un flow salsasensualero que atrapa. Sí tienes problemas de afinación, pero creo que tienes toda la capacidad para solucionar esto para una siguiente ronda”. Así que todo quedó en manos de Carlos Alcántara.

