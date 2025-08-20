César Espinoza quiere ser Germaín de la Fuente en la nueva temporada de “Yo Soy”. Al son de “Cómo Quisiera Decirte”, el participante dio su casting ante el exigente jurado.

“Ha habido problemas de afinación, entonces estoy dudosa”, aseguró Jely Reátegui tras escucharlo.

“Lo que pasa es que es uno de mis cantantes favoritos de cuando era adolescente. Tienes un acercamiento hacia el vibrato, pero recuerdo la potencia y llegas agarradito de los deditos a los agudos”, confesó Carlos Alcántara. ¿Qué habrán decidido al final?

