Christian Yaipén tiene su propio imitador en la nueva temporada de “Yo Soy” y se llama Kevin Palomino. El joven quiso conquistar el “sí” del jurado con el son de “El Teléfono”.
Jely Reátegui, tras escucharlo, confesó: “La sonrisa de Christian apareció. Me parece que el timbre no es igualito, pero sí se puede acercar. Me parece que tienes buen oído para trabajar eso y acercarte más”.
Carlos Alcántara y Ricardo Morán tuvieron la última palabra sobre el futuro del participante en esta temporada de “Yo Soy”.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!