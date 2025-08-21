Vicente Ruelas llegó al casting de “Yo Soy” en busca de cumplir el sueño de su esposa fallecida: el de que su pareja le de vida –profesionalmente- a Chacalón sobre el escenario.

La canción elegida para su audición fue “Viento” y cautivó a los jurados. ¿Habrá pasado a la siguiente ronda?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!