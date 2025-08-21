Luis Huertas llegó al escenario de “Yo Soy” para imitar a César Ichikawa de Los Dolton. La canción elegida para su casting fue “La ventana”; pero el jurado le pidió un segundo sencillo que fue “El último beso”.

Luego de cantar ambos singles, el jurado dio su veredicto. “Entiendo que puedas sentirte un poco atemorizado, pero necesitamos que le pongas todo. A mí me parece que le falta”, confesó Ricardo Morán.

En tanto, Carlos Alcántara agregó: “Yo creo que la voz es bien parecida, yo te digo que sí”. Así que la decisión final quedó en manos de Jely Reátegui.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!