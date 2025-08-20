David Olórtegui llegó al escenario para imitar a Alonso Briceño de la banda We The Lion. Pero, cuando estaba en medio de su presentación, se olvidó por completo de la letra de “Found Love”.

“La segunda estrofa ya no la sé”, confesó el participante. Todos los integrantes del jurado se quedaron en shock ante la confesión.

“Es la primera vez en la historia de Yo Soy, desde su estreno en 2012, que a la mitad de la canción el participante dice que la estrofa no se la sabe y se va. Muy fuerte esta experiencia”, acotó Ricardo Morán.

