El esperado estreno de “Yo Soy: el Show – De la tele al show en vivo” se realizó el viernes 3 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía con un rotundo éxito: las entradas se agotaron por completo, confirmando la enorme expectativa del público por vivir la experiencia del programa fuera de la pantalla.

Este espectáculo reúne a los mejores imitadores del famoso formato televisivo, quienes recrean con talento y autenticidad a icónicas estrellas de la música.

La propuesta escénica combina la esencia del show televisivo con la magia del teatro, ofreciendo un espectáculo vibrante y lleno de interacción que cautiva a los asistentes desde el primer minuto.

Tras el “sold out” del estreno, las funciones continúan este sábado 4 y domingo 5 de octubre con pocas localidades disponibles.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un espectáculo con lo mejor de tus artistas favoritos y la magia de Yo soy en vivo.