Janett Dueñas quiere ser Carmencita Lara en la nueva temporada de “Yo Soy”, el mejor programa de imitación. Pero los nervios le jugaron una mala pasada en su audición, así que la jurado Jely Reátegui le dio un consejo que le va a servir para el futuro.

“Quiero decir algo que va a sonar un poco raro, pero que tiene que ver con las sandalias y con tu otro trabajo de vender sandalias. Te aconsejo que relajes la planta de los pies, porque ahí uno enraíza y eso se refleja en los hombros, se refleja en todo el cuerpo. Tienes mucha tensión en los hombros y el cuello, imagino que es por nervios; pero, si tú relajas eso desde abajo, esto va a salir mucho mejor para la siguiente ronda”, aconsejó la actriz.

