Diana Sánchez se mostró muy solidaria con el imitador de Brian Johnson en el nuevo episodio de “Yo Soy”. La conductora se acercó con una botella de agua para hidratar al participante.

“El vasito con agua te lo va a traer, nadie más que la combatiente del equipo verde: Diana Sánchez. ¿Tienes un vasito con agua por ahí?”, pidió Ricardo Morán desde la mesa del jurado. “Espérense, voy a ir”, dijo Diana antes de correr hacia el escenario para ayudar al joven.

Incluso, se quedó a abrirle la botella y le dio el agua directo en la boca. “Miren, qué servicio completo”, dijo Jely Reátegui entre risas.

