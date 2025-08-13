En el nuevo episodio de “Yo Soy”, Jely Reátegui, Mauri Stern y Ricardo Morán se entretuvieron en una discusión sobre cuál es la PEOR combinación que existe: pizza con piña o arroz chaufa con ketchup.

“No se pone piña. Quieran al género humano, no le pongan piña a la pizza, por favor”, suplicó Morán. “No, no, no. Eso (echarle ketchup al arroz chaufa) es como la piña. No le pones ketchup al arroz, así no. Delito peruano”, sentenció Stern. “La piña en la pizza es un delito de lesa humanidad”, refutó Ricardo.

