Kevin Zuhia llegó al escenario de “Yo Soy” listo para deslumbrar con su imitación del artista colombiano Feid. La canción escogida para el casting fue “Luna” y su interpretación dividió al jurado.
“Yo creo que tienes harto talento, tienes una energía increíble. Yo te digo que sí. Yo quiero verte más”, afirmó Carlos Alcántara.
Pero, quien no se mostró de acuerdo fue Ricardo Morán: “¿Tenemos garantía? Porque el Cachín que hemos comprado se ha descompuesto”. “Yo estoy un poco confundida”, añadió Jely Reátegui.
