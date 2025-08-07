Maricielo Cerrón se presentó al casting de “Yo Soy” como Gloria Trevi. Y, cuando el jurado le dio el pase para que empiece con su imitación, la participante no tuvo la mejor energía para iniciar.

“Yo soy Gloria Trevi”, dijo tímidamente. Así que Ricardo Morán paró todo: “Pero no, un ratito, orquesta para. ¿Cómo vas a decir? Yo soy Gloria Trevi. No, tienes que ser como las misses que gritan, por ejemplo, ¡NIGERIA!”.

Jely Reátegui lo siguió e imitó a una miss: “¡PERÚ! Es bien raro: Yo represento a ¡PERÚ!. Y es como ¿QUÉ PASA?”.

