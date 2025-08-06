Jely Reátegui no pudo resistirse al escuchar techno en el set de “Yo Soy”. Así que, cuando los imitadores de 2 Unlimited empezaron a cantar, la jurado se levantó de su asiento para acompañar la interpretación con sus mejores pasos de baile.

Jaleni Egusquiza y Max Johan llegaron al casting como 2 Unlimited y nunca imaginaron el momento que protagonizarían.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!