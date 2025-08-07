Fátima Paz quería que su interpretación de Sabrina Carpenter la lleve a la siguiente ronda de “Yo Soy”. Sin embargo, su entonación y falta de técnica le jugó una mala pasada que no fue pasada por alto por el jurado.

Su interpretación de “Espresso” no fue la mejor y los jueces no dudaron en decírselo. “Qué bueno que en la repostería no te vaya como en el canto porque esto de aquí es algo bonito para hacer en karaoke. Voy a tener que decirte que no”, sentenció Ricardo Morán. “Fátima, eres encantadora, gracias por venir y aprenderte la coreografía”, dijo Jely Reátegui como consuelo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!