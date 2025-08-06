Tomás Torriente llegó desde Cuba para interpretar a Romeo Santos en la nueva temporada de “Yo Soy”. El cantante, originario del país caribeño, confesó haber estado en Bolivia buscando una oportunidad en el mismo formato, y llegó a Perú hace poco con el mismo objetivo.

Él deslumbró a todos con su voz y, al interpretar “No, No, No” de Thalía con Aventura, no dudó en coquetearle a Diana Sánchez y la conductora de “Yo Soy” quedó encantada.

