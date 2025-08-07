Manuel Vallejos dejó al jurado de “Yo Soy” sin palabras. El participante llegó al escenario para imitar a Iván Cruz y su interpretación de “Vagabundo Soy” cautivó a los jueces.

“Me asombró mucho la transformación. A mí me ha gustado, yo le voy a decir que sí”, confirmó Ricardo Morán. “Creo que tú tienes la cualidad, te voy a decir que sí”, añadió Carlos Alcántara. “¡Bienvenido señor Manuel!”, celebró Jely Reátegui.

