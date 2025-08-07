Carlos Gonzáles llegó al set de “Yo Soy” para imitar a Bad Bunny. Y, aunque no conquistó al jurado con “BAILE INoLVIDABLE” y “NUEVAYoL”, se le dio una tercera oportunidad.
“¿Tienes otra canción?”, preguntó Ricardo Morán. “Titi me preguntó”, contestó el participante. “¿Qué te preguntó?”, volvió a cuestionar el jurado, no teniendo ni idea de que ese era el nombre de la canción.
Así que el participante aprovechó para trolearlo. “Si tengo muchas novias”, contestó Carlos Gonzáles con una sonrisa traviesa. Y, sin darse cuenta que estaba siendo troleado, Ricardo Morán siguió con las preguntas: “¿Y qué le respondiste?”.
