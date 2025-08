Luego de una larga jornada de castings para la nueva temporada de “Yo Soy”, el jurado ya estaba listo para irse a descansar. Pero, Franco Cabrera entró en escena para hacerlos reír con su performance. “¡Ven, ven! ¿Cómo te llamas?”, le dijo Jely Reátegui, como si se tratara de un participante más.

“Yo soy Franco y soy el chacal de Graffiti”, aseguró. “Ya, ¿y por casualidad has salido en “Asu Mare”?”, le preguntó la actriz. “Gracias que me has hecho esa pregunta. Sí, he salido en la 1, 2, 3 y 4. He salido más que Cachín, imagínate”, respondió el conductor entre risas.

Pero, al preguntarle a quién venía a imitar, Franco Cabrera sorprendió con su respuesta: Salserín con la canción “De sol a sol”.

