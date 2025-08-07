Rayshell Cruz llegó para imitar a Daniela Darcourt en la nueva temporada de “Yo Soy”. Pero, antes contó un poco de su historia.

La joven confesó que, al tener dos nombres, su mamá lo llama por uno y su papá por otro. Con ese detalle, la jurado Jely Reátegui se sintió identificada yse confesó EN VIVO. “Jessica Lisette es mi nombre”. “Ohhhh”, respondió Ricardo Morán sorprendido.

“Me pasaba lo mismo, a mí no me gustaba el Lisette porque pensé que estaban molestos conmigo (…) Yo soy Jessica Lisette y Jely es por Jessica Lisette”, confesó la jurado.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!