Diana Sánchez llegó al set de “Yo Soy” en medio de un casting y empezó a hacer ruido con una matraca que se encontró en utilería. El sonido, evidentemente, perturbó al jurado que estaba atendiendo a un participante.

“Ay, me asustaste”, gritó Ricardo Morán. “Me asusté”, pecisó Jely Reátegui.

Pero, quien realmente la pasó mal fue Carlos Alcántara, quien incluso se tocó el corazón de la impresión. “Lo asustó a Cachín y quiere chequearlo”, aseguró Morán.

