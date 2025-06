Desde la madrugada, sin importar el frío y el inicio del invierno, decenas de personas se dieron cita en el lugar designado, muchas de ellas ya caracterizadas como sus artistas favoritos. La producción está en la búsqueda de nuevos talentos que no solo imiten con precisión vocal, sino que también transmitan el carisma y la energía de las estrellas que representan.

“He venido caracterizado y tengo el timbre de voz del artista al que vengo a imitar”, comentó uno de los participantes en la fila. Otro, entusiasmado, dedicó un mensaje especial al jurado: “Estoy acá especialmente para ver a Ricardo Morán, no me vas a decir que no, y la siguiente temporada estaré en la silla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

Los castings continuarán este domingo a partir de las 8 a.m., por lo que aún hay oportunidad para quienes sueñan con ser parte del programa.

¿QUIÉNES SERÁN LOS JURADOS?

En medio de la expectativa, Ricardo Morán publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, lo que ha despertado rumores de que regresaría como parte del equipo de jueces junto al YA CONFIRMADO Carlos Alcántara. Esto ha generado gran emoción entre los fanáticos del programa que anhelan ver de nuevo a Morán en el exitoso programa de imitación.

La incógnita ahora es: ¿Quién será el tercer jurado que completará la mesa? La producción aún no lo ha confirmado, pero las expectativas están más altas que nunca.

“Yo Soy” está de vuelta, y con ello, la oportunidad para muchos de cumplir el sueño de brillar en el escenario imitando a las grandes estrellas de la música.

¡Mónica Sánchez, Pierina Carcelén y MUCHO MÁS!

Otras de las próximas producciones de Latina Televisión será “Eres mi Bien” protagonizada por la renombrada actriz Mónica Sánchez, que, además, compartirá elenco junto a Pierina Carcelén, César Ritter y Paul Martin.