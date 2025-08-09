En Yo Soy, Gonzalo Cloud regresó por octava vez al casting, decidido a impresionar al jurado con su imitación de Lucho Muñoz. Desde su llegada, logró captar la atención de todos con una caracterización cuidada al detalle y el apoyo especial de la presentadora Diana Sánchez, quien lo ayudó a perfeccionar su puesta en escena.

Con una interpretación sólida y un desenvolvimiento seguro, el participante generó expectativas crecientes a medida que avanzaba su presentación. Los jurados, visiblemente sorprendidos, destacaron que su actuación los transportó “a otra época”. Finalmente, los tres le dieron el pase a la siguiente ronda, brindándole únicamente pequeños consejos y ajustes para pulir aún más su trabajo.

¿Seguirá Gonzalo Cloud conquistando al jurado en las próximas etapas? ¿Logrará su sueño de llegar a la final? No te pierdas todo lo que pasa en Yo Soy y vive cada momento de esta emocionante competencia.

