Nelly Rossinelli sorprendió al entrar al escenario de “Yo Soy”, pero solo era para anunciar detalles exclusivos sobre su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?” que se estrena este lunes 25 de agosto. Aunque, el jurado no la dejó ir tan fácil.

Así que, retada por Ricardo Morán, Nelly Rossinelli accedió a imitar a una gran artista nacional: Maricarmen Marín. ¿Quieres saber qué tal le salió? Dale clic al video ubicado en la parte superior de esta nota.

