Nelly Rossinelli agarró el micrófono y se subió al escenario de “Yo Soy”. Y, a diferencia de lo que pensaron los jurados, solo se hizo presente para revelar EN EXCLUSIVA qué se viene con su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?” por Latina.

“Da nervios estar en este escenario. Yo he venido acá a contarles algo que se viene pronto en el canal. Se viene prontito “¿Cuál es tu pedido?”, mi nuevo programa en Latina. Quería invitarlos a participar”, aseguró la popular “mamá de los pericotitos”.

Asimismo, señaló: “Es un programa de cocina que nuevamente une a las familias peruanas con la gastronomía, el entretenimiento. Vamos a invitar a dos amigos famosos. Uno de ellos va a hacer un pedido, entonces, aquí en mi cocina, vamos a hacer realidad ese sueño”.

